Алексей Навальный назвал Новосибирск гетто

Posted 30 января 2022, 13:32
Published 30 января 2022, 13:32
Modified 17 сентября 2022, 07:05
Updated 17 сентября 2022, 07:05
В США вышел документальный фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном, ныне отбывающим наказание в тюрьме. Премьера состоялась 25 января на фестивале Sundance.
Вошли в фильм и кадры, снятые оппозиционером в Новосибирске. В одном из эпизодов Навальный записывает ролик на фоне пустыря за ларьками. На заднем плане мужчина мочится на стену.
«Добро пожаловать в русское гетто», - прокомментировал происходящее Навальный. Также опального политика обидело, что в Новосибирске никто не пытался его арестовывать или хотя бы мешать. Полиция вела себя корректно.