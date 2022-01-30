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Posted 30 января 2022, 13:32

Published 30 января 2022, 13:32

Modified 17 сентября 2022, 07:05

Updated 17 сентября 2022, 07:05

Алексей Навальный назвал Новосибирск гетто

Алексей Навальный назвал Новосибирск гетто

30 января 2022, 13:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Опального политика обидело, что в Новосибирске никто не пытался его арестовывать.

В США вышел документальный фильм о российском оппозиционере Алексее Навальном, ныне отбывающим наказание в тюрьме. Премьера состоялась 25 января на фестивале Sundance.

Вошли в фильм и кадры, снятые оппозиционером в Новосибирске. В одном из эпизодов Навальный записывает ролик на фоне пустыря за ларьками. На заднем плане мужчина мочится на стену.

«Добро пожаловать в русское гетто», - прокомментировал происходящее Навальный. Также опального политика обидело, что в Новосибирске никто не пытался его арестовывать или хотя бы мешать. Полиция вела себя корректно.

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