В Новосибирске перед МЧМ-2023 по хоккею снесут 393 ларька

Posted 30 января 2022, 08:31
Published 30 января 2022, 08:31
Modified 17 сентября 2022, 07:05
Updated 17 сентября 2022, 07:05
В 2022 году мэрия Новосибирска пообещала снести 393 нестационарных объектов. Такие планы связаны с подготовкой к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Незаконные ларьки лежат на главных туристических магистралях города.
Всего в Новосибирске насчитали почти три тысячи нестационарных торговых объектов. Большинство из них расположены в Ленинском районе и Центральном округе. Там нормативы превышены в несколько раз.
Как анонсировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, самое большое количество ларьков предстоит убрать с проспекта и площади Маркса и с площади Калинина. Там в этом году установят стелу «Город трудовой доблести».
Всего на работы будет потрачено 12 млн рублей. Демонтировать ларьки могут также и сами их владельцы. За прошлый год в Новосибирске убрали 459 самовольных объектов.