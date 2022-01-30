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Posted 30 января 2022, 08:31

Published 30 января 2022, 08:31

Modified 17 сентября 2022, 07:05

Updated 17 сентября 2022, 07:05

В Новосибирске перед МЧМ-2023 по хоккею снесут 393 ларька

В Новосибирске перед МЧМ-2023 по хоккею снесут 393 ларька

30 января 2022, 08:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Самое большое количество ларьков предстоит убрать с проспекта и площади Маркса и с площади Калинина.

В 2022 году мэрия Новосибирска пообещала снести 393 нестационарных объектов. Такие планы связаны с подготовкой к Молодежному чемпионату мира по хоккею. Незаконные ларьки лежат на главных туристических магистралях города.

Всего в Новосибирске насчитали почти три тысячи нестационарных торговых объектов. Большинство из них расположены в Ленинском районе и Центральном округе. Там нормативы превышены в несколько раз.

Как анонсировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, самое большое количество ларьков предстоит убрать с проспекта и площади Маркса и с площади Калинина. Там в этом году установят стелу «Город трудовой доблести».

Всего на работы будет потрачено 12 млн рублей. Демонтировать ларьки могут также и сами их владельцы. За прошлый год в Новосибирске убрали 459 самовольных объектов.

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