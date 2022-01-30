В Новосибирске заявили о дефиците туберкулина для реакции Манту

Posted 30 января 2022, 06:45
Published 30 января 2022, 06:45
Modified 17 сентября 2022, 07:05
Updated 17 сентября 2022, 07:05
В Новосибирске ощущается дефицит препарата, необходимого для проведения реакции Мантую Он называется туберкулин. Это некий экстракт белков, полученный из бактерий туберкулеза.
На невозможность сделать необходимое медицинское обследование пожаловались в нескольких поликлиниках. Позже стало известно, что реакцию Манту невозможно сделать во всех медучреждениях города.
Чиновники регионального Минздрава в беседе с НГС подтвердили проблему. Они сообщили, что сейчас препарат как раз закупается.