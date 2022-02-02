Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация новосибирцев?

Posted 2 февраля 2022, 17:40
Published 2 февраля 2022, 17:40
Modified 17 сентября 2022, 07:05
Updated 17 сентября 2022, 07:05
По прогнозам эксперта, она продлится около 2 — 2,5 месяцев в больших городах. Специалист предположил, что после пятой волны будут сняты некоторые противоэпидемиологические ограничения. В настоящее время не названы точные сроки окончания эпидемии. Эффективным методом профилактики заражения и борьбы с пандемией является вакцинация. Российские прививки доступны в поликлиниках Новосибирской области и других регионов РФ.
Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявлял о том, что пятая волна COVID начнется в конце января или в начале февраля. Специалист отметил, что в других странах новый штамм приводит к резкому росту заболеваемости. Согласно сведениям из новостей, омикрон отличается меньшей летальностью по сравнению с другими вариантами патогена. Однако он вызовет значительную нагрузку на здравоохранение.
В Новосибирской области значительно возросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Губернатор Новосибирской области связал текущую ситуацию с циркуляцией в регионе штамма «омикрон». В связи с этим власти приняли решение по введению дополнительных ограничительных мер.
С 31 января младшие классы уходят на каникулы, а старшие классы переходят на дистанционный формат обучения. Новосибирский вирусолог Александр Шестопалов высказал мнение, что пятая волна коронавируса будет скоротечной, так как омикрон вызывает симптомы, схожие с гриппом.
По словам специалиста, в среднем пациенты будут болеть около 10-14 дней. По его прогнозам, в феврале может начаться спад. Он уточнил, что для борьбы с омикроном будет достаточно стандартных мер, как и при гриппе.
Ниже представлен график заболеваемости коронавирусом в Новосибирске. В период с конца 2021 года до 10 января 2022 года заболеваемость плавно снижалась, после чего отмечен рост новых выявленных случаев. На 27 января обнаружено 344 новых случая, средний показатель за 7 дней составил 274.
Ниже представлен график смертности от коронавируса в Новосибирской области. Число летальных исходов сохраняется на прежнем уровне, не зафиксировано стремительного роста или падения этого показателя с начала 2022 года.
Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал работу с новым вариантом коронавируса омикрон. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Она отметила, что в настоящее время ученые проводят исследования для оценки и описания вариантов вируса, которые есть на территории РФ. Ведущий вирусолог и профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов сообщил, что эффективность вакцин против омикрон-штамма составляет 70-80%.
Какие симптомы выявлены для этого штамма:
Ранее сообщалось, что в России время действия отрицательного результата теста ПЦР ограничили до 48 часов. Это решение было принято из-за риска распространения омикрон-штамма.
На заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в Новосибирской области, обсудили процесс перехода школ на дистанционный режим работы. С 31 января по 13 февраля в Новосибирской области начинает действовать всеобщий дифференцированный карантин для школ. Эта мера позволит приостановить рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией.
Минздравом Новосибирской области был представлен алгоритм действий при вирусной инфекции. При повышении температуры и появлении симптомов ОРВИ, ковида гражданам нужно обратиться за медицинской помощью. Чтобы вызвать врача из поликлиники, рекомендовано позвонить по телефону единой регистратуры (124), с 1 февраля номер изменится на 122. Вызвать врача можно в личном кабинете, по телефону кол-центра поликлиники или в Телеграме.
Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, рекомендовано соблюдать меры профилактики. Требуется соблюдать социальную дистанцию, регулярно мыть руки и носить маску в общественных местах. Гражданам старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано по возможности оставаться дома.
Во всех регионах РФ, в том числе в Новосибирске, проводится вакцинация российскими прививками «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона». Иммунизацию можно пройти бесплатно в поликлинических учреждениях.