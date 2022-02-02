Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация новосибирцев?

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявлял о том, что пятая волна COVID начнется в конце января или в начале февраля. Специалист отметил, что в других странах новый штамм приводит к резкому росту заболеваемости. Согласно сведениям из новостей, омикрон отличается меньшей летальностью по сравнению с другими вариантами патогена. Однако он вызовет значительную нагрузку на здравоохранение.