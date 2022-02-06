Еще 15 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

Умерли 15 человек. Скончались мужчины в возрасте 64, 67 и 85 лет и женщины в возрасте 41, 59, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 80 и 84 лет. Еще двух умершим сибирячкам было по 82 года. Всего в регионе коронавирус унес 4 712 жизней.