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Posted 6 февраля 2022, 07:37

Published 6 февраля 2022, 07:37

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Еще 15 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

Еще 15 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

6 февраля 2022, 07:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Всего в регионе коронавирус унес 4 712 жизней.

Еще 2 743 случая COVID-19 выявлено в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 6 февраля. Всего в регионе коронавирусом заболели уже 113 685 человек, из которых 14 094 - дети. За минувшие сутки заразились ковидом 518 несовершеннолетних.

Выздоровели 306 человек. Всего с начала пандемии с выздоровлением выписаны 77 309 пациентов.

Умерли 15 человек. Скончались мужчины в возрасте 64, 67 и 85 лет и женщины в возрасте 41, 59, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 80 и 84 лет. Еще двух умершим сибирячкам было по 82 года. Всего в регионе коронавирус унес 4 712 жизней.

В ковидные госпитали помещены 3 239 пациентов, в том числе 206 детей. У всех госпитализированных коронавирус или подозрение на него. В реанимации лежат 252 человека, 41 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирской области проведено 3 698 532 теста на коронавирус. За минувшие сутки ОРВИ заболели 10 115 новосибирцев.

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