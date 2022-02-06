В Минприроды рассказали, где в Новосибирске сконцентрирован неприятный запах

Posted 6 февраля 2022, 08:21
Published 6 февраля 2022, 08:21
Modified 17 сентября 2022, 07:07
Updated 17 сентября 2022, 07:07
Минприроды Новосибирской области сообщило о результатах исследования воздуха в Новосибирске. Пробы были взяты в районе улиц Выборной, 199/4, Немировича-Данченко, 15, в Первомайском сквере. Также исследовали атмосферный воздух в Бердске.
В этих местах выявлена наибольшая концентрация неприятного запаха. В пробах обнаружены 80 легколетучих соединений. Их общими компонентами являются диметилфуран, предельные углеводороды, стирол, нафталин и метилнафталин, терпеновые углеводороды — альфа-пинен и 3-карен, пальматиновая кислота, сообщает РБК Новосибирск.
По словам чиновников министерства, сильный неприятный запах во многом является следами сгорания автомобильного топлива. Исследование провели специалисты Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН.