В Минприроды рассказали, где в Новосибирске сконцентрирован неприятный запах

Минприроды Новосибирской области сообщило о результатах исследования воздуха в Новосибирске. Пробы были взяты в районе улиц Выборной, 199/4, Немировича-Данченко, 15, в Первомайском сквере. Также исследовали атмосферный воздух в Бердске.