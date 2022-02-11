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Posted 11 февраля 2022, 04:21

Published 11 февраля 2022, 04:21

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Улицу Пролетарскую в Новосибирске затопило водой из-за аварии на трубопроводе

11 февраля 2022, 04:21
На аварийном участке образовалась пробка.

Улицу Пролетарскую в Новосибирске затопило водой из-за аварии на трубопроводе. Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.

В Октябрьском районе 11 февраля затопило холодной водой проезжую часть. Как сообщили в «Горводоканале», причиной тому стало повреждение в колодце на трубопроводе, которое образовалось на улице Покатной у дома №124. Вода бежит в ливневую канализацию.

Работы по восстановлению трубы идут полным ходом. Из-за дефекта воду в близлежащих домах отключать не стали. На улице Пролетарской образовалась автомобильная пробка.

#Происшествия#Видео
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