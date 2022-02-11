Улицу Пролетарскую в Новосибирске затопило водой из-за аварии на трубопроводе

В Октябрьском районе 11 февраля затопило холодной водой проезжую часть. Как сообщили в «Горводоканале», причиной тому стало повреждение в колодце на трубопроводе, которое образовалось на улице Покатной у дома №124. Вода бежит в ливневую канализацию.