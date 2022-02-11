Posted 11 февраля 2022, 04:21
Published 11 февраля 2022, 04:21
Modified 25 декабря, 15:36
Updated 25 декабря, 15:36
Улицу Пролетарскую в Новосибирске затопило водой из-за аварии на трубопроводе. Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.
В Октябрьском районе 11 февраля затопило холодной водой проезжую часть. Как сообщили в «Горводоканале», причиной тому стало повреждение в колодце на трубопроводе, которое образовалось на улице Покатной у дома №124. Вода бежит в ливневую канализацию.
Работы по восстановлению трубы идут полным ходом. Из-за дефекта воду в близлежащих домах отключать не стали. На улице Пролетарской образовалась автомобильная пробка.