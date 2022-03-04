Военное положение: какие меры будут приняты по закону, если Президент РФ его введет

Posted 4 марта 2022, 09:37
Published 4 марта 2022, 09:37
Modified 17 сентября 2022, 07:16
Updated 17 сентября 2022, 07:16
Закон регламентирует жизнь россиян в условиях военного времени. Запрет или ограничение покидать пределы РФ, военная цензура частной переписки и телефонных разговоров, запрещение забастовок и митингов, ограничение движения транспорта и его досмотр, возможность изъятия имущества у граждан для нужд обороны с последующей компенсацией. Такие меры перечислены в статье 7 Федерального конституционного закона «О военном положении». Всего в статье 19 таких пунктов.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал «утками», сообщения о возможности введения военного положения в России, появившиеся в соцсетях. Он рекомендовал россиянам «не становиться жертвами обычных слухов и обманов».
Однако, подобные сообщения привлекли внимание на фоне внепланового заседания Совета Федерации РФ, которое действительно намечено на 4 марта 2022. Возможно еще одно заседание 10 или 11 марта. Сенаторам рекомендовано оставаться в Москве, сообщает РБК. Также и Госдума вместо региональной недели проведет три дополнительных заседания 4, 9 и 10 марта, об этом сообщает «Российская газета».
По закону решение о введении военного положения вводится указом Президента РФ. Заседание Совета Федерации для этого не требуется. Но оно должно быть проведено в течении 48 часов с момента объявления, для ратификации этого особого правового режима.
Основные моменты закона «О военном положении» гражданам РФ в нынешней ситуации полезно знать, даже если военное положение никогда не будет объявлено. Atas.info тщательно изучил полный текст закона.
Военное положение - это особый правовой режим, вводимый на территории РФ президентом страны в соответствии с Конституцией российского государства, в случае, если Россия столкнется с агрессией. Он может быть введен, на отдельных территориях и по всей стране.
В первую очередь рядовых граждан касаются положения статьи 7: «Меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение». Часть из его 19-ти пунктов посвящена охране общественного порядка и жизненно важных объектов, возможной эвакуации и комендантскому часу. Запрещаются забастовки, митинги, демонстрации и деятельность партий и организаций, ведущих агитацию, подрывающую безопасность РФ. Запрещается продажа оружия, определенных лекарств и алкоголя. Вводится усиление секретности и привлечение граждан к работам на нужды обороны.
Пункты статьи 7 закона, которые особенно контрастируют с привычным для мирной жизни порядком вещей, Atas.info публикует дословно.
7) изъятие в соответствии с федеральными законами необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;
8) запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;
11) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
15) введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами;
17) запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации.
В статье 8 перечислены иные меры, применяемые в период действия военного положения. Эти меры касаются экономики.
«Могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, … режим трудовой деятельности и установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено».
Конституционный закон «О военном положении» принят в России 30 января 2002 года и подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.