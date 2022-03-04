atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2022, 09:37

Published 4 марта 2022, 09:37

Modified 17 сентября 2022, 07:16

Updated 17 сентября 2022, 07:16

Военное положение: какие меры будут приняты по закону, если Президент РФ его введет

Военное положение: какие меры будут приняты по закону, если Президент РФ его введет

4 марта 2022, 09:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможности введения военного положения в РФ 4 марта 2022. Об этом заговорили в соцсетях из-за внеочередного заседания Совета Федерации РФ. Разбираемся в законе «О военном положении»: кто и когда может его ввести, и как это отразится на жизни россиян.

Закон регламентирует жизнь россиян в условиях военного времени. Запрет или ограничение покидать пределы РФ, военная цензура частной переписки и телефонных разговоров, запрещение забастовок и митингов, ограничение движения транспорта и его досмотр, возможность изъятия имущества у граждан для нужд обороны с последующей компенсацией. Такие меры перечислены в статье 7 Федерального конституционного закона «О военном положении». Всего в статье 19 таких пунктов.

Откуда взялись предположения

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал «утками», сообщения о возможности введения военного положения в России, появившиеся в соцсетях. Он рекомендовал россиянам «не становиться жертвами обычных слухов и обманов».

Однако, подобные сообщения привлекли внимание на фоне внепланового заседания Совета Федерации РФ, которое действительно намечено на 4 марта 2022. Возможно еще одно заседание 10 или 11 марта. Сенаторам рекомендовано оставаться в Москве, сообщает РБК. Также и Госдума вместо региональной недели проведет три дополнительных заседания 4, 9 и 10 марта, об этом сообщает «Российская газета».

По закону решение о введении военного положения вводится указом Президента РФ. Заседание Совета Федерации для этого не требуется. Но оно должно быть проведено в течении 48 часов с момента объявления, для ратификации этого особого правового режима.

Основные моменты закона «О военном положении» гражданам РФ в нынешней ситуации полезно знать, даже если военное положение никогда не будет объявлено. Atas.info тщательно изучил полный текст закона.

Военное положение - это особый правовой режим, вводимый на территории РФ президентом страны в соответствии с Конституцией российского государства, в случае, если Россия столкнется с агрессией. Он может быть введен, на отдельных территориях и по всей стране.

Фрагменты текста закона «О военном положении»

В первую очередь рядовых граждан касаются положения статьи 7: «Меры, применяемые на территории, на которой введено военное положение». Часть из его 19-ти пунктов посвящена охране общественного порядка и жизненно важных объектов, возможной эвакуации и комендантскому часу. Запрещаются забастовки, митинги, демонстрации и деятельность партий и организаций, ведущих агитацию, подрывающую безопасность РФ. Запрещается продажа оружия, определенных лекарств и алкоголя. Вводится усиление секретности и привлечение граждан к работам на нужды обороны.

Пункты статьи 7 закона, которые особенно контрастируют с привычным для мирной жизни порядком вещей, Atas.info публикует дословно.

7) изъятие в соответствии с федеральными законами необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого имущества;

8) запрещение или ограничение выбора места пребывания либо места жительства;

11) ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

15) введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами;

17) запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации.

В статье 8 перечислены иные меры, применяемые в период действия военного положения. Эти меры касаются экономики.

«Могут быть предусмотрены меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой деятельности, оборот имущества, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации, … режим трудовой деятельности и установлены особенности финансового, налогового, таможенного и банковского регулирования как на территории, на которой введено военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено».

Конституционный закон «О военном положении» принят в России 30 января 2002 года и подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Материалы по теме
Минобороны обнародовало потери российских войск в ходе спецоперации на УкраинеКарта военной операции на Украине: последние новости на утро 4 марта 2022Как прошли вторые переговоры России и Украины 3 марта 2022 в Беловежской Пуще - итоги
#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика