Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 10 марта 2022

О нескольких фактах присутствия солдат-срочников в подразделениях войск РФ, участвующих в спецоперации на Украине было сообщено на вечернем брифинге Минобороны 9 марта. Военнослужащих срочной службы уже выводят на территорию России и предпринимаются меры по недопущению попадания срочников в районы боевых действий. Однако есть факт, когда срочников взяли в плен на территории Украины.