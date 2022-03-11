Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 11 марта 2022

Части Вооруженных Сил РФ, наступали, продвинулись на 17 км и вышли на рубеж Петровское- Евгеновка-Октябрьсоке. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Сбито три вертолета Ми-24, 8 беспилотников, из них пять «Байрактар ТБ-2». Такие данные были озвучены на брифинге Минобороны РФ утром 11 марта.