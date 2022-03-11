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Posted 11 марта 2022, 05:45

Published 11 марта 2022, 05:45

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Празднование Дня Победы 9 мая в Новосибирске пройдет в полном формате

11 марта 2022, 05:45
Ограничивать количество зрителей не будут.

Празднование Дня Победы в Новосибирске пройдет в полном формате. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть 11 февраля во время «Часа прессы».

Так, глава города отметил, что празднование 9 мая ожидается полноформатное. Подготовка к празднику уже активно идет. Также Локоть уточнил, что 2022 год для Новосибирска особенный, потому что именно в нем и откроют стелу «Город трудовой доблести».

Анатолий Локоть сообщил, что ограничения по присутствию зрителей не планируется. В прошлом 2021 году празднование прошло с ограниченным количеством участников, с соблюдением масочного режима и дистанцией.

Напомним, объединение ЦВО уже занялось формирование парадных расчетов. Продолжается подготовка личного состава по строевой подготовке.

#Город
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