Празднование Дня Победы 9 мая в Новосибирске пройдет в полном формате

Posted 11 марта 2022, 05:45
Published 11 марта 2022, 05:45
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
Празднование Дня Победы в Новосибирске пройдет в полном формате. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть 11 февраля во время «Часа прессы».
Так, глава города отметил, что празднование 9 мая ожидается полноформатное. Подготовка к празднику уже активно идет. Также Локоть уточнил, что 2022 год для Новосибирска особенный, потому что именно в нем и откроют стелу «Город трудовой доблести».
Анатолий Локоть сообщил, что ограничения по присутствию зрителей не планируется. В прошлом 2021 году празднование прошло с ограниченным количеством участников, с соблюдением масочного режима и дистанцией.
Напомним, объединение ЦВО уже занялось формирование парадных расчетов. Продолжается подготовка личного состава по строевой подготовке.