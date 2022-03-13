Новосибирского полицейского подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы

Posted 13 марта 2022, 08:22
Published 13 марта 2022, 08:22
Modified 17 сентября 2022, 07:18
Updated 17 сентября 2022, 07:18
В Новосибирской области арестован полицейский, который вступил в интимную связь с девочкой 2006 года рождения. Следователи СУ СКР по региону начали расследование инцидента.
По версии следствия, мужчина длительное время насиловал 15-летнюю девушку, которая приходится ему падчерицей. Об этом узнал родной отец школьницы и заявил в полицию. Оказалось, что и сам фигурант является сотрудником одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ГУ МВД по региону сообщили, что сибиряк задержан. Если подтвердится его вина, он будет уволен из органов внутренних дел. Также в последствии понесёт наказание за содеянное.
В настоящее время по факту произошедшего проверку проводят следователи Следственного комитета, а также оперативники собственной безопасности регионального Главка. Расследование продолжается.