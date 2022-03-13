atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 марта 2022, 08:22

Published 13 марта 2022, 08:22

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Новосибирского полицейского подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы

Новосибирского полицейского подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы

13 марта 2022, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудника подразделения ГУ МВД Новосибирской области арестовали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

В Новосибирской области арестован полицейский, который вступил в интимную связь с девочкой 2006 года рождения. Следователи СУ СКР по региону начали расследование инцидента.

По версии следствия, мужчина длительное время насиловал 15-летнюю девушку, которая приходится ему падчерицей. Об этом узнал родной отец школьницы и заявил в полицию. Оказалось, что и сам фигурант является сотрудником одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ГУ МВД по региону сообщили, что сибиряк задержан. Если подтвердится его вина, он будет уволен из органов внутренних дел. Также в последствии понесёт наказание за содеянное.

В настоящее время по факту произошедшего проверку проводят следователи Следственного комитета, а также оперативники собственной безопасности регионального Главка. Расследование продолжается.

Материалы по теме
В Новосибирске СК проверит гибель рабочего на стройке четвертого мостаСК назвал причину пожара, в котором погибла многодетная мать из НовосибирскаСК проводит проверку после смерти 12-летнего подростка в Новосибирске
#Криминал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика