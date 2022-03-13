Новосибирского полицейского подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы

По версии следствия, мужчина длительное время насиловал 15-летнюю девушку, которая приходится ему падчерицей. Об этом узнал родной отец школьницы и заявил в полицию. Оказалось, что и сам фигурант является сотрудником одного из подразделений ГУ МВД России по Новосибирской области.