Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 14 марта 2022

Posted 13 марта 2022, 21:00
Published 13 марта 2022, 21:00
Modified 17 сентября 2022, 07:18
Updated 17 сентября 2022, 07:18
14 марта на брифинге Минобороны РФ было доложено, что Вооруженные Силы России, продолжая наступление, продвинулись 11 км на рубеж Водяное, Степное, Славное, Тарамчук.
Войска ЛНР ведут бои на северо-восточных окраинах Северодонецка.
Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.
Вчера стало известно, что удар высокоточным оружием был нанесен 13 марта по учебным центрам ВСУ, где ведется подготовка иностранных наемников, на полигоне Яворовский, и в населенном пункте Старичи. Были уничтожены 180 иностранных наемников и партия вооружений зарубежного происхождения, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 13 марта 2022 , официальный представитель Игорь Конашенков.
Подразделения российской армии продвинулись за день на 9 км. Взяты под контроль Никольское, Водяновка, Павловка, Благодатное и Владимировка,
Войска ЛНР заняли город Попасная. В ходе наступления в городе было обнаружено погибшее гражданское население. «Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — цитирует официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко РИА «Новости». Мирные жители были расстреляны частями ВСУ при отступлении, заявил представитель ЛНР.
За день был сбит в воздухе фронтовой бомбардировщик Су-24 украинских ВВС в районе поселка Новый Быков и одиннадцать беспилотных летательных аппаратов.
Всего в ходе военной операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотника, 1234 танка и бронемашины.