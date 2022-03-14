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Posted 13 марта 2022, 21:00

Published 13 марта 2022, 21:00

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 14 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 14 марта 2022

13 марта 2022, 21:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вооруженные силы РФ продвинулись на 9 км и взяли под контроль ряд населенных пунктов. Уничтожено 180 иностранных наемников, сообщает Минобороны РФ. Войсками ЛНР в городе Попасная обнаружено место массового расстрела мирных жителей.

14 марта на брифинге Минобороны РФ было доложено, что Вооруженные Силы России, продолжая наступление, продвинулись 11 км на рубеж Водяное, Степное, Славное, Тарамчук.

Войска ЛНР ведут бои на северо-восточных окраинах Северодонецка.

Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вчера стало известно, что удар высокоточным оружием был нанесен 13 марта по учебным центрам ВСУ, где ведется подготовка иностранных наемников, на полигоне Яворовский, и в населенном пункте Старичи. Были уничтожены 180 иностранных наемников и партия вооружений зарубежного происхождения, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 13 марта 2022 , официальный представитель Игорь Конашенков.

Подразделения российской армии продвинулись за день на 9 км. Взяты под контроль Никольское, Водяновка, Павловка, Благодатное и Владимировка,

Войска ЛНР заняли город Попасная. В ходе наступления в городе было обнаружено погибшее гражданское население. «Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — цитирует официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко РИА «Новости». Мирные жители были расстреляны частями ВСУ при отступлении, заявил представитель ЛНР.

За день был сбит в воздухе фронтовой бомбардировщик Су-24 украинских ВВС в районе поселка Новый Быков и одиннадцать беспилотных летательных аппаратов.

Всего в ходе военной операции выведены из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 100 самолетов, 139 беспилотника, 1234 танка и бронемашины.

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