Новосибирцы задолжали банкам около 392,3 тысячи рублей

Posted 14 марта 2022, 10:38
Published 14 марта 2022, 10:38
Modified 17 сентября 2022, 07:18
Updated 17 сентября 2022, 07:18
Задолженность Жители Новосибирской области перед банками составила 392,3 тысячи рублей на человека на начало 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.
По данным рейтинга СМИ, Новосибирская область вошла в десятку регионов по уровню закредитованности населения. В среднем уровень задолженности местных жителей составляет 80,9%.
Больше всего долгов перед банками у жителей Калмыкии - 103,5%. Это в среднем выше их годовой зарплаты в 2022 году.
Второй по объёму задолженности – Тува (90%). Примечательно, что этот уровень в Москве один из самых низких - 35,5%.
Подобное наблюдается в Крыму (24,3%), Дагестане (25,1%), Чечне (23,1%) и Ингушетии (12%). Общий размер задолженности не превышает там 100 тысяч рублей.