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Posted 14 марта 2022, 10:38

Published 14 марта 2022, 10:38

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Новосибирцы задолжали банкам около 392,3 тысячи рублей

Новосибирцы задолжали банкам около 392,3 тысячи рублей

14 марта 2022, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирская область заняла 8 место в антирейтинге регионов с высокой закредитованностью населения.

Задолженность Жители Новосибирской области перед банками составила 392,3 тысячи рублей на человека на начало 2022 года. Об этом пишет РИА Новости.

По данным рейтинга СМИ, Новосибирская область вошла в десятку регионов по уровню закредитованности населения. В среднем уровень задолженности местных жителей составляет 80,9%.

Больше всего долгов перед банками у жителей Калмыкии - 103,5%. Это в среднем выше их годовой зарплаты в 2022 году.

Второй по объёму задолженности – Тува (90%). Примечательно, что этот уровень в Москве один из самых низких - 35,5%.

Подобное наблюдается в Крыму (24,3%), Дагестане (25,1%), Чечне (23,1%) и Ингушетии (12%). Общий размер задолженности не превышает там 100 тысяч рублей.

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