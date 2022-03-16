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Posted 16 марта 2022, 03:19

Published 16 марта 2022, 03:19

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 16 марта 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 16 марта 2022

16 марта 2022, 03:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О положении в Мариуполе было рассказано заседании штаба по гуманитарному реагированию на Украине, 15 марта. Минообороны РФ опубликовало видео брошенной военной техники ВСУ в Херсонской области, взятой под контроль ВС РФ.

Актуальная карта боевых действий на Украине на 17 марта 2022 и сводка Минобороны РФ в материале Atas.info.

Войска ЛНР ведут бои на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецка. Части ДНР продолжили наступление, и взяли под контроль Васильевку, Михайловку, Ботманку, Ставку бои идут за населенный пункт Верхнеторецкое, сообщил на брифинге 16 марта 2022 официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС и ПВО РФ сбили: два украинских штурмовика Су-25 под Черниговом, истребитель МиГ-29 возле Новой Быковки, а также четыре беспилотника. Российской авиацией поражены 128 военных объектов Украины.

В Мариуполе проводится беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция. «Спасенное гражданское население подтверждает все ранее сделанные выводы о кошмаре и ужасах, происходивших в этом городе», - заявил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине 15 марта 2022.

Украинскими националистами заминированы все подступы к городу, взорваны мосты. Жилые кварталы, школы и детские учреждения, больницы превращены в опорные пункты, склады боеприпасов, огневые точки. Всех трудоспособных горожан сгоняли строить баррикады и рыть траншеи, использовали как «живой щит», сообщил генерал.

«Для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Мариуполя доставлено уже более 450 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости, в том числе сегодня - 225 тонн. Осуществляется безопасная эвакуация мариупольцев по открытым гуманитарным коридорам из разблокированного города», - сказал Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ 15 марта сообщило, что вся территория Херсонской области взята под контроль российской армией. Позже были выложены видеокадры подбитой и брошенной военной техники ВСУ в Херсонской области.

Российские части ВДВ в Киевской области захватили опорный пункт националистов в районе Гута-Межигорской. Захвачено 10 противотанковых ракетных комплексов «Javelin», производства США и другое иностранное вооружение. Видео захваченных трофеев также опубликовано Минобороны.

Авиацией и ПВО России сбито за сутки 16 воздушных целей: самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины, вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных аппаратов, 6 из них - «Байрактар ТБ-2».

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