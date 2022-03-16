Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 16 марта 2022

В Мариуполе проводится беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция. «Спасенное гражданское население подтверждает все ранее сделанные выводы о кошмаре и ужасах, происходивших в этом городе», - заявил начальник НЦУО РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине 15 марта 2022.