Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 17 марта 2022

«В Чернигове российских военнослужащих не было, и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут. На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди, - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры, - очередная постановка СБУ». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.