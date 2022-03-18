Когда закончится спецоперация на Украине: оценки и заявления, прозвучавшие к 18 марта

Есть еще и такой фактор, как настроение в боевых частях. «Мне звонят сослуживцы. Решимость военных – лупить их до конца! Когда армия полна решимости - это много значит. Нет ничего хуже для вооруженных сил, когда их останавливают на полпути. Это очень влияет на моральный дух», - рассказал Atas.info ветеран боевых действий в Афганистане и Чечне, вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.