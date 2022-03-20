«Досрочный период пройдет по новой технологии. Передача экзаменационных материалов будет производиться по сети по защищенным каналам связи, а не с помощью дисков, как было раньше. Также сканирование экзаменационных материалов будет прямо в аудиториях пунктов проведения экзаменов», — добавил Сергей Кондратьев.