В Новосибирской области для школьников с 21 марта начинается досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил НГС директор института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.
Писать пробники школьники будут до 18 апреля. В досрочном периоде примут участие 300 человек. На первом месте по сдаче предметов стоит русский язык, затем сдача профильной математики и после обществознание.
В Новосибирске экзамен пройдет в двух пунктах: гимназии № 16 и лицее НГТУ. Стоит отметить, что в этом году сдача пробников будет проходить в новом формате.
«Досрочный период пройдет по новой технологии. Передача экзаменационных материалов будет производиться по сети по защищенным каналам связи, а не с помощью дисков, как было раньше. Также сканирование экзаменационных материалов будет прямо в аудиториях пунктов проведения экзаменов», — добавил Сергей Кондратьев.
С 26 мая по 2 июля начнется основной период сдачи ЕГЭ. В нем зарегистрировано около 16 000 человек. Дополнительный период будет и осенью – с 5 по 20 сентября.