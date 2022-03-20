В Заельцовском районе уберут свалку за 500 тысяч для создания парка в Новосибирске

На сайте Госзакупок уточнили, что из общей суммы 405 тысяч рублей уйдут на вывоз и размещение мусора. Еще 15 тысяч направят на ручной сбор отходов. А 80 тысяч уйдут на вывоз мусора специальной техникой. Все денежные средства выделят из бюджета Новосибирска.