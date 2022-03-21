День работника культуры 2022: какого числа в марте и кого поздравлять

Posted 21 марта 2022, 10:41
Published 21 марта 2022, 10:41
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
25 марта 2022 года в России празднуют День работника культуры. Этот день – профессиональный праздник. Он посвящен деятелям культуры и искусства.
С помощью культуры мы можем выразить свои чувства и эмоции. Это становится возможным благодаря работникам этой сферы. Они каждый день дают возможность изучать искусство, смотреть театральные спектакли или же посещать выставки и музеи. Рассказываем, откуда возник этот праздник и какие у него имеются традиции.
История возникновения праздника
В Российской Федерации существует множество профессиональных праздников. Например, «День печати», «День театра», «Всемирный день писателя» и даже «Международный День кукольника». Однако есть праздник, который объединяет все творческие профессии – «День работников культуры». Профессионалы в своей деятельности хранят отечественную культуру или же вносят в нее что-то свое – новое.
В 2007 году День культуры утвердили официально. Однако стоит отметить, что во многих регионах страны его отмечают в разные даты. Самое первое упоминание «культурного дня» состоялось еще в 1996 году. В то время журналист и поэт Игорь Герасимов и режиссер Оксана Акацкова, а также жители Московской области и администрация района 14 февраля провели праздник в честь Дня культуры. По тем временам эту дату выбрали случайно.
В 90-е годы президент не издавал никакие указы на формирование этого культурного праздника. Активистами была учреждена премия «Открытое сердце», которой награждались в этот день лучшие работники культуры Наро-Фоминского района Московской области на протяжении 15 лет. Уже после этого, День работника культуры учредил Указ Президента РФ Владимира Путина от 27 августа 2007 года.
Традиции празднования Дня работника культуры
Общая традиция для празднования в данный момент еще не сформирована. Единственное, существует пару небольших деталей, которые объединяют этот день по всей стране.
Целью Дня работника культуры является привлечение внимания к культурному наследию нашей страны. В этот праздник принято благодарить тех, кто вносит в это наследие определенный вклад. Поэтому, в эту знаменательную дату награждают сотрудников сферы культуры.
К примеру, 25 марта в столице России проводится мероприятие, где указом Президента России выдается звание работникам – «Заслуженный деятель культуры». Традиционно на федеральных каналах идет прямая трансляция церемонии. Но это еще не все – по всей стране проходят торжественные вручения правительственных наград и благодарственных грамот.
Так, в 2019 году в Новосибирске наградили сразу несколько почетных деятелей культуры с речью: «За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу благодарность министра культуры Российской Федерации». Тогда Благодарность получили: Сергей Дубровин – директор Новосибирского государственного художественного музея, Анна Недоспасова – артист Новосибирской государственной филармонии, Вениамин Андреенко - член президиума Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров и другие заслуженные работники
Помимо этого, ежегодно 25 марта в честь Дня работника культуры проводятся бесплатные выставки, дни открытых дверей в музеях и библиотеках, литературные вечера и благотворительные концерты в театрах.
Кто празднует День работника культуры в России
Эту дату отмечают все люди, чья деятельность связана с культурными ценностями. Праздник 25 марта создан для представителей творческих профессий, для тех, кто вносит вклад в нашу культуру или бережет ее наследие.
Праздник отмечают сотрудники:
День работника культуры отмечают сотрудники музеев, библиотек, зоопарков, кинотеатров, парков культуры, музыкальных, театральных и цирковых коллективов, организаторов выставок, радиостанций и телевидения.
Это праздник художников и кинематографистов, организаторов концертов и выставок, певцов и писателей, хореографов и композиторов. Но это еще не все – праздник могут отмечать и представители технических профессий, например, сотрудники издательств, типографий, работники музейных фондов и реставраторов.
Также День работника культуры отмечают студенты и преподаватели культурных вузов страны. Традиционное участие принимают и профсоюзы работников культуры, и различные благотворительные фонды.