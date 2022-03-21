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Новосибирский суд начал рассмотрение дела об убийстве жены врача искитимской больницы

21 марта 06:24
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
По версии мужа, женщину жестоко пытали. Ее привязали бельевыми веревками и убили неизвестным предметом.

В Новосибирске суд начал рассмотрение дела об убийстве жены главврача искитимской больницы. Как пишет издание Сиб.фм, уголовное дело 49-летнего Дмитрия Казакова приняли в рассмотрение сегодня, 21 марта 2022.

Подозреваемого обвиняют в серии грабежей с убийствами, который он совершал в период с 2009 по 2021 гг. Одно из громких дел произошло в сентябре 2020 года, когда Казаков только вышел из тюрьмы. Не имея денег, мужчина начал грабить квартиры в Искитиме. Вскоре он выяснил, где живет главный врач ГБУЗ НСО «Искитимской ЦРБ» Алексей Кайгородов.

Злоумышленник проник в дом врача и убил его 66-летнюю супругу Людмилу. Муж обнаружил тело своей жены в крови в собственном доме, привязанной к стулу бельевыми веревками. Женщина была убита с особой жестокостью. При этом из квартиры пропали драгоценности, сейф и деньги.

Как рассказывал сам Алексей Кайгородов, его супругу жестоко пытали. Видимо, чтобы узнать, где находятся закопанные клады. Полиция данный факт подтвердила. Муж Людмилы уверен, что преступление было заранее спланировано. Как сообщали в Следственном комитете, женщину убили колющимся предметом, которого на месте так и не обнаружили. Однако в Следкоме версию о пытках вначале опровергли.

Злоумышленника удалось найти не сразу. На поиск убийцы были привлечены следователи-криминалисты и полицейские. Оперативники выявили генотип преступника. Мужчину объявили в федеральный, а позже и в международный розыск. Однако найти преступника было не так просто.

Правоохранители вышли на след лишь в июне 2021 года, когда в Томске было совершено разбойное нападение в стройорганизации. Там Дмитрий Казаков убил сторожа компании. Силовики поймали преступника спустя несколько дней. На первом допросе он признался еще в четырех преступлениях.

В ходе следствия стало известно, что подозреваемый действовал по одной схеме: он отжимал пластиковые окна разных организация, убивал там сторожей и забирал деньги. Сейчас уголовное дело рассматривает суд в Новосибирской области. Atas.info будет следить за подробностями.

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#Новости#Криминал
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