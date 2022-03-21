Новосибирский суд начал рассмотрение дела об убийстве жены врача искитимской больницы

Подозреваемого обвиняют в серии грабежей с убийствами, который он совершал в период с 2009 по 2021 гг. Одно из громких дел произошло в сентябре 2020 года, когда Казаков только вышел из тюрьмы. Не имея денег, мужчина начал грабить квартиры в Искитиме. Вскоре он выяснил, где живет главный врач ГБУЗ НСО «Искитимской ЦРБ» Алексей Кайгородов.