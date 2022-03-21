atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пилот частного самолета был оштрафован за незаконный полет под Новосибирском

21 марта 03:03
Фото: pixabay.com
Мужчина получил штраф в 20 тысяч рублей.

Пилот частного самолета был оштрафован за незаконный полет над пригородом Новосибирска. Об этом проинформировали в Западно-Сибирской прокуратуре.

Несанкционированный полет состоялся еще в феврале 2022 года. Пилот частного самолета вылетел в небо без соответствующего разрешения.

«Установлено, что в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации частный пилот на самолете типа «Аэропракт» (летучая лисица) совершал полеты над пригородом Новосибирска без уведомления органов управления воздушным движением и направления им плана полета», — передали в пресс-службе прокуратуры.

В результате пилота привлекли к административной ответственности. Обвинение выдвинули по статье: нарушение правил использования воздушного пространства. Мужчину оштрафовали на 20 000 рублей.

Материалы по теме
В Новосибирске владельцу бани дали штраф в 100 тыс. за использование чужого названияВ Новосибирске хотят увеличить штрафы за незаконные автозаправки в 8 разВ Новосибирске после пикета задержали активиста, предъявив ему неоплаченный штраф
#Новости#Транспорт
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32