Подростки устроили стрельбу во дворах жилых домов в Новосибирске. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент НСК».
По словам свидетелей, все произошла на улице Ленинградской 20 марта 2022 года. Молодые люди собрались вместе на катке, который находится между жилыми домами №184 и 147.
Подростки держали в руках пистолет и стреляли в воздух, направляя оружие в сторону домов. Это можно заметить на опубликованном видео Вконтакте.
«Вчера вечером были замечены подростки оттачивающие своё мастерство в стрельбе», написали очевидцы инцидента.
Остается неизвестным, было это оружие настоящим или нет. Но на кадрах отчетливо слышны звуки выстрелов. В комментариях многие новосибирцы предположили, что подростки стреляли из пневматического оружия. Большинство комментаторов молодых ребят поддержали тем, что это "обычные игры, в которые все играли в детстве", а некоторые возмутились тем, что стрельба проходила не в специализированном месте.
"Вы действительно не понимаете что как минимум эта стрельбы должна происходить в специализированном месте?По чему они стреляют? Порча имущества, а жильцы починку оплачивать будут, ну или катка не будет в следующем году", - написала подписчица группы.