Хакер из Новосибирска атаковал НГТУ и получил судебное наказание

Новосибирский хакер атаковал информационный ресурс НГТУ. Об этом стало известно в пресс-службе УФСБ.
По версии следствия, в июне 2021 года студент Новосибирского государственного технического университета совершил компьютерную атаку на сайт НГТУ. Он использовал вредоносные программы.
После оперативно-разыскных мероприятий правоохранители возбудили уголовное дело на молодого человека. Студенту назначили наказание в виде судебного штрафа. Постановление суда уже вступило в законную деятельность.
В УФСБ напоминают, что только с начала 2022 года зафиксировано и пресечено свыше 1130 компьютерных атак на объекты информационной инфраструктуры науки и образования, государственных органов Новосибирской области, большинство из которых совершенно с территорий недружественных России стран. Нанесение ущерба не допущено.