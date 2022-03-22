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Хакер из Новосибирска атаковал НГТУ и получил судебное наказание

22 марта 02:42
Фото: pixabay.com
Студент использовал вредоносные программы.

Новосибирский хакер атаковал информационный ресурс НГТУ. Об этом стало известно в пресс-службе УФСБ.

По версии следствия, в июне 2021 года студент Новосибирского государственного технического университета совершил компьютерную атаку на сайт НГТУ. Он использовал вредоносные программы.

После оперативно-разыскных мероприятий правоохранители возбудили уголовное дело на молодого человека. Студенту назначили наказание в виде судебного штрафа. Постановление суда уже вступило в законную деятельность.

В УФСБ напоминают, что только с начала 2022 года зафиксировано и пресечено свыше 1130 компьютерных атак на объекты информационной инфраструктуры науки и образования, государственных органов Новосибирской области, большинство из которых совершенно с территорий недружественных России стран. Нанесение ущерба не допущено.

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