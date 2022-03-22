О поставках лекарств для онкобольных в Новосибирск рассказал главный онколог региона

«Если трезво оценивать ситуацию, риски в поставках существуют. Многие препараты у нас производятся на территории Российской Федерации, но субстрат и комплектующие поставляются из-за границы. Вероятность событий, которые могут привести к сложностям в логистике или иным проблемам, конечно же, существует. Но мы держим руку на пульсе, проработали список жизненно важных лекарственных препаратов для лечения злокачественных образований. Думаю, что нам удастся сгладить дефициты и угрозы дефицита», – объяснил Вадим Захаров.