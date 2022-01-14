Поставки сибирского мёда в США увеличились почти в 8 раз

Поставки сибирского мёда за рубеж выросли вдвое. Об этом редакции Atas.info сообщили в Сибирском таможенном управлении, специалисты которого подсчитали - за 11 месяцев прошлого года из регионов СФО ушло на экспорт 906 тонн мёда на сумму около 2 миллионов долларов. За тот же период прошлого года продали за границу 507,3 тонны меда из Сибири на сумму 1,1 миллиона долларов.
По данным таможни, большая часть продукции, 595 тонн, ушла за рубеж в июле-ноябре, то есть сразу после того, как собрали свежий мед. Больше всех меда поставил Алтайский край - 846 тонн. Новосибирская область отправила за границу 15,5 тонн меда.
Страной, которая приняла больше всего сибирского меда, оказалась Польша. Туда отправили 530 тонн продукции, то есть 60% от общего объема. Соседний Казахстан импортировал из Сибири 77 тонн меда. Таможенники отметили, что возросли поставки меда в США - в сравнении с предыдущим годом они увеличились почти в 8 раз, с 2 до 17 тонн.