Поставки сибирского мёда в США увеличились почти в 8 раз

Поставки сибирского мёда за рубеж выросли вдвое. Об этом редакции Atas.info сообщили в Сибирском таможенном управлении, специалисты которого подсчитали - за 11 месяцев прошлого года из регионов СФО ушло на экспорт 906 тонн мёда на сумму около 2 миллионов долларов. За тот же период прошлого года продали за границу 507,3 тонны меда из Сибири на сумму 1,1 миллиона долларов.