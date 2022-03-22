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В Новосибирске судят водителя скорой, который насмерть сбил 7-летнюю девочку

22 марта 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Обвиняемый может отправиться в колонию на пять лет.

Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении водителя скорой помощи, который насмерть сбил маленькую школьницу в Новосибирске. Судебный процесс начался сегодня, 22 марта.

Напомним, трагедия произошла 11 октября 2021 года. На улице Трикотажной у дома №56 водитель Андрей Карманов наехал на 7-летнюю девочку. От полученных травм пострадавшая скончалась.

Сегодня состоялось первое рассмотрение уголовного дела по существу. В ходе следствия выяснилось, что водитель действовал с преступной небрежностью, потому что был за рулем невнимателен и создал опасность для движения. Свою вину подсудимый признал частично, пишет НГС.

Андрей Карманов послушал заключительное обвинение. Второе судебное заседание состоится 31 марта. Водителю грозит до пяти лет колонии.

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#Новости#Криминал
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