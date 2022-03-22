В Новосибирске судят водителя скорой, который насмерть сбил 7-летнюю девочку

Сегодня состоялось первое рассмотрение уголовного дела по существу. В ходе следствия выяснилось, что водитель действовал с преступной небрежностью, потому что был за рулем невнимателен и создал опасность для движения. Свою вину подсудимый признал частично, пишет НГС.