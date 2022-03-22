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Все 23 выплаты семьям в Новосибирской области - полный список

22 марта 07:07
Фото: pixabay.com
Новосибирские семьи с детьми могут рассчитывать на 23 меры поддержки в 2022 году.

В Новосибирской области для семей с детьми готовят 23 выплаты в 2022 году. Об этом сообщила начальник управления организации социальных выплат министра труда и социального развития региона Татьяна Мальцева на пресс-конференции ТАСС 17 марта.

Власти материально поддержат свыше 100 тысяч родителей. На эти цели области выделили около 20 млрд рублей.

По словам Мальцевой, ежемесячно семьи будут получать по 13 238 рублей на детей. К тому, же в этом году возраст получателей – родителей увеличили до 35 лет.

Также, при рождении первого ребёнка семье зачислят пособие в 6 000 рублей, на второго – 12 000, а на третьего и последующих – 18 000.

Многодетным семьям предоставляют областной семейный капитал. Он составляет на сегодняшний день 116 648,61 рублей. Сертификатом уже воспользовались более 30 тысяч пар.

Татьяна Мальцева напомнила, что с начала года возможности капитала расширили. Теперь на эти деньги разрешено покупать товары для бизнеса и первой необходимости, автомобиль, недвижимость. Также можно тратить сертификат на оздоровление ребёнка или родителя, откладывать на образование.

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