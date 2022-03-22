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Зарплаты бюджетников повысят в 2022 году по указанию Путина – когда и насколько

22 марта 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Зарплаты, МРОТ, пенсии и пособия проиндексируют в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Когда это произойдёт и насколько вырастут доходы - в материале Atas.info.

С 1 апреля ожидается перерасчёт пенсий. Их поднимут на 8,6%, то есть до 19 000 рублей. Также индексация коснётся детских пособий – семьи получат сумму, которая на 3,8 % больше предыдущей выплаты.

Материнский капитал аналогично увеличат на 3,8%. Его полный размер составит 524,5 при рождении первого ребёнка.

О размере МРОТ пока не сообщалось, так же не известно, насколько поднимут зарплаты жителям России, включая Новосибирскую область. А вот к чему может привести резкий скачок доходов, рассказал Atas.info новосибирский экономист Эдуард Коложвари.

"В России больше половины занятых входят в бюджетный сектор. Конечно, они хотели бы, чтобы зарплаты догоняли инфляцию, не зная, что это приведёт к истощению ресурсов страны. Люди будут получать больше, при этом столько же тратить. Таким образом, в ближайшие годы социально значимые товары подорожают. Насколько в итоге поднимут зарплаты, будет это 5-10%, зависит от бюджета и возможностей страны. Сейчас лучше делать всё возможное, чтобы сбавлять уровень инфляции".

Сейчас в нашем регионе МРОТ он составляет 13 890 рублей. А так, как он тесно связан с зарплатами, бюджетники получают 17 362,5 рублей от величины минимального размера оплаты труда. При этом в 2021 году МРОТ составлял - 12 792 рубля. За год виден рост на 8,6%.

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