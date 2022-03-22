"В России больше половины занятых входят в бюджетный сектор. Конечно, они хотели бы, чтобы зарплаты догоняли инфляцию, не зная, что это приведёт к истощению ресурсов страны. Люди будут получать больше, при этом столько же тратить. Таким образом, в ближайшие годы социально значимые товары подорожают. Насколько в итоге поднимут зарплаты, будет это 5-10%, зависит от бюджета и возможностей страны. Сейчас лучше делать всё возможное, чтобы сбавлять уровень инфляции".