Хирурги из Новосибирска спасли женщину с опухолью из клубка сосудов в печени

В Новосибирске врачи закупорили кровеносные сосуды в печени 27-летней девушки, чем спасли ей жизнь. Сложную операцию проводили хирурги НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина, сообщили в клинике.
У молодой пациентки обнаружили гемангиому – это клубок из расширенный кровеносных сосудов. Со слов врачей, опухоль могла разорваться в любую минуту и привести к внутреннему кровотечению.
Удалить клубок сосудов хирургом не удалось из-за риска осложнений. Однако они нашли другой выход и провели малоинвазивную процедуру – эмболизацию.
В поражённый участок печёночной артерии ввели эмболизаторные сферы. Это позволило закупорить сосуды и опухоль уменьшилась.