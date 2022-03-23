Новосибирская студентка из Ирана рассказала о жизни страны в условиях санкций

По словам девушки, жители Ирана живут скромно так, как цены на многие товары значительно высокие. При этом средняя зарплата очень низкая. О том, что в стране наступил кризис было ясно не сразу – люди яростно скупали японскую технику, косметику, различные импортные не социально-значимые товары. Спустя недолгое время с прилавков исчезли туалетная бумага и продукты первой необходимости.