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Новосибирская студентка из Ирана рассказала о жизни страны в условиях санкций

23 марта 03:26
Фото: pixabay.com
Студента НГУ из Ирана рассказала о плюсах и минуса жизни в своей стране, находящейся под жёсткими санкциями.

Студентка НГУ Азита переехала в Новосибирск из Ирана, страны которая уже 40 лет живёт под санкциями. Девушка рассказала о жизни земляков в этих условиях.

Иран попал под санкции впервые в 1979 году, ещё часть ограничений ввели в стране в 80-е, во время конфликта с Ираком.

Вот уже несколько десятков лет на родине 20-летней Азиты запрещено экспортировать нефть, вести бизнес с иностранными производителями, ограничено снятие и покупка валюты. От системы SWIFT Иран отключили в 2012 году.

По словам девушки, жители Ирана живут скромно так, как цены на многие товары значительно высокие. При этом средняя зарплата очень низкая. О том, что в стране наступил кризис было ясно не сразу – люди яростно скупали японскую технику, косметику, различные импортные не социально-значимые товары. Спустя недолгое время с прилавков исчезли туалетная бумага и продукты первой необходимости.

Азита рассказала, что раньше люди чувствовали себя счастливее. Сейчас им приходится довольствоваться тем, что производит страна.

Однако девушка отметила, что Coca-Cola в Иране есть, а вот о «Макдональдсе» уже давно забыли. Местные жители готовят гамбургеры и пиццу сами, потом продают. Также доступен для них интернет, хотя фильмы качают с торрентов. Зачастую используют VPN, пишет HГC.

Азита учится в НГУ на врача. Она подчеркнула, что в Иране медицина на высоком уровне. Даже удаётся экспортировать медоборудование в другие страны. Однако сами медики мечтают работать за границей, чтобы больше зарабатывать.

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