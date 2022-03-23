Производителям товаров и продуктов из Новосибирской области следует поторопиться занять место на отечественном рынке. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск» 23 марта.
«Сибирским производителям нужно воспользоваться ситуацией и побыстрее занять нишу рынка, которая образовалась с уходом западных брендов», − губернатор Андрей Травников.
Глава региона отметил, что возможность открыть бизнес появилась у IT-отрасли, а также у производителей инструментов, запчастей, средств гигиены и бытовой химии и косметических отраслей. Отечественная продукция сейчас необходима.
Кроме того, губернатор рассказал, что в России, включая Новосибирскую область, ряд продуктов в профиците. Например, молока производят больше, чем употребляют, тоже касается свинины, зерна, мяса птицы, яиц, овощей.