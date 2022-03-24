По словам сотрудников Сибирского государственного университета путей сообщения, рассылку они получили из профкома и от ученого секретаря по всем кафедрам и подразделениям университета. Реакция на полученное сообщение была разной: кто-то возмутился, а кто-то поддержал инициативу и был готов отдать часть зарплаты. Из текста заявления стало ясно, что полученные деньги переведут на расчетный счет Федерации профсоюзов Новосибирской области.