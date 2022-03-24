Подрядчик должен исправить продольное и поперечное покрытие на дорогах с помощью фрезерования, уложить новый верхний слой асфальтобетона, а также поднять смотровые колодцы и ливнёвки до уровня верха покрытия. На работы выделят 126,3 млн рублей.