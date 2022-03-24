В Новосибирске начались поиски подрядчика, который отремонтирует дороги за 126 миллионов рублей. На сайте госзакупок разместили информацию о торгах.
Конкурс объявило управление дорожного строительства Новосибирска. Необходимые работы проведут на проезде Виктора Ващука и улицах Максима Горького, Димитрова, Военной, Немировича-Данченко, Чаплыгина и Ядринцевской.
Подрядчик должен исправить продольное и поперечное покрытие на дорогах с помощью фрезерования, уложить новый верхний слой асфальтобетона, а также поднять смотровые колодцы и ливнёвки до уровня верха покрытия. На работы выделят 126,3 млн рублей.
Принимать заявки будут до 31 марта. Завершить ремонт необходимо до 5 августа 2022 года.