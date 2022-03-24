Около 250 жилых домов остались без отопления и воды в Новосибирске

Днём 24 марта в Новосибирске отключили от тепла и горячего водоснабжения 248 жилых домов из-за дефекта теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба СГК.
По данным компании, батарее остыли в 87 жилых домах и 8 детсадах по улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе. Ремонт продлится до 1 часу ночи 25 марта.
В Калининском районе до 17:00 планируют починить трубопровод по улице Народная. В зону отключения там попали 46 домов, 6 социальных учреждений.
На улице Фасадная в Ленинском районе до 2:00 ночи 25 марта устраняют дефект, из-за которого 62 дома и 6 детсадов без тепла. В центре города отключены 53 дома и 4 сада до 22:00 часов.
«В связи с потеплением в Новосибирске устраняем ряд дефектов, которые выявлены в период холодов», - уточнили в СГК.
Компания просит у горожан прощение за доставленные неудобства.