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Школьники слили интимную фотографию учительницы из Новосибирска в соцсети

24 марта 02:29
Фото: pixabay.com
Педагог не стала заявлять в полицию о фейке, чтобы не навредить ученику.

Интимная фотография учительницы из Новосибирска разлетелась по социальным сетям. Как пишет КП-Новосибирск, сама педагог отрицает свою причастность к этому кадру.

Известно, что учительница якобы прислала интимное фото своему ученику. Скриншоты с диалогом с несовершеннолетним разлетелись по Интернету, и дошли до директора школы. Утверждается, что на снимке в пикантной позе изображена преподавательница информатики в одной из школ Новосибирска. Однако ранее на женщину не поступали никакие жалобы.

Когда сибирячка увидела данную переписку, то она была шокирована. Женщина отрицает свою причастность к сообщениям и к фото. Она уверена, что переписка не подлинная и что это шутка. Директор учебного заведения не стал развивать конфликт. Педагог отказалась обращаться в полицию, чтобы не навредить ученику, который запустил фейк.

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