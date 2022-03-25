На этой неделе отмена масочного режима в Новосибирске не состоялась. Губернатор подписал только постановление №103-п, которое отменило дистанцирование на фуд-кортах в ТРЦ и ПЦР тесты в детских лагерях. Ещё с 18 марта в Новосибирской области перестали требовать QR-коды при посещении кино и театров. Также в гостиницах, местах отдыха.