Понедельник, 28 марта 2022 может стать исторической датой, если правительство Новосибирской области, совместно с Роспотребнадзором примут решение об отмене масочного режима в регионе.
Вопрос снятия ограничительных мер будут снова обсуждать областные власти и оперативный штаб 28 марта, сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов. «Мы заслушаем Роспотребнадзор. Узнаем, как они оценивают ситуацию, какие прогнозы», - сказал Хальзов на брифинге 24 марта.
В понедельник 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже предлагал сделать ношение масок в регионе рекомендательным. «Мы же не думаем, что маски теперь — пожизненный элемент нашей одежды, — заявил губернатор Травников на оперативном совещании в правительстве.
Но руководитель управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о преждевременности отмены масочного режима, из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. «У нас на высоких цифрах на сегодняшний день регистрируется заболеваемость ОРВИ, в том числе вызывает обеспокоенность ОРВИ среди взрослого населения. Так, превышение эпидемических порогов идет на 30%», - цитирует Щербатова ТАСС.
На этой неделе отмена масочного режима в Новосибирске не состоялась. Губернатор подписал только постановление №103-п, которое отменило дистанцирование на фуд-кортах в ТРЦ и ПЦР тесты в детских лагерях. Ещё с 18 марта в Новосибирской области перестали требовать QR-коды при посещении кино и театров. Также в гостиницах, местах отдыха.
Власти Новосибирской области постепенно отменяют коронавирусные ограничения. Будет ли принято решение об отмене утомившего новосибирцев масочного режима, станет ясно после заседаний 28 марта.
Вчера, по данным оперштаба в области заболели COVID-19 еще 293 человека. В марте число заболевших коронавирусом последовательно снижается.