Отмена масочного режима в Новосибирске не состоялась – постановление губернатора 103п

В соответствии с этим документом, отменяется дистанцирование между столами, отменяется условие присутствия одного посетителя на четырех квадратных метрах и не ограничивается количество посетителей при оказании услуг общественного питания на фуд-кортах в ТРЦ. «В детских лагерях исключается требование по допуску к работе сотрудников при наличии действующего QR-кода и требование о предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции в отношении детей», – цитирует министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова сайт правительства Новосибирской области.