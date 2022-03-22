Актуально: Рекомендательного масочного режима в Новосибирске не будет: что отменяет постановление губернатора №103-п от 22 марта 2022.
На сегодняшний день известно, что масочный режим в регионе продолжает носить статус обязательного. Однако сама мысль о том, что могла бы появиться возможность гулять без средств индивидуальной защиты - радует многих новосибирцев.
«Если до сих пор маска была обязательным атрибутом, каждый человек носил её в кармане. То в случае послабления ограничительной меры - они расслабятся. Однако стоит учесть, что маска на протяжении нескольких лет была символом коронавирусных ограничений – даже значимее QR-кодов. И это не означает, что люди быстро бы о ней забыли. Сознательно, новосибирцы начнут её надевать, когда простудятся, либо почувствуют пыль в помещении. Но в любом случае, их бы порадовало то, что решение - за ношение или нет - индивидуальных средств защиты стоит за ними», - отметил психолог из Новосибирска Игорь Лях.
Кроме того, эксперт считает, что маски останутся специфическим компонентом нашей культуры. И о них не перестанут говорить ещё очень долго.
Вирусологи и учёные в один голос предположили, что рекомендательный режим ситуацию с заболеваемостью COVID-19 не изменит. С их слов, новосибирцы и до этого постановления не носили маску правильно.
«Возможно, каждый будет решать, хочет он носить маску или боится. Видимо, эпидемиологическая ситуация настолько благоприятная, что власти задумались когда-нибудь снять ряд ограничений. С другой стороны, кто носит маски правильно? Ответственные люди продолжат носить для своего блага. А так меньше будет «подбородочников»», - прокомментировал сотрудник института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых.
Аналогично высказался о вероятности рекомендательного режима по предотвращению распространения коронавируса и вирусолог Сергей Нетёсов.
«Сейчас и так многие нарушают масочный режим: прикрывают маской только рот, либо носят в руках. Рекомендательный режим, в моём понимании, это когда люди сами принимают решение – носить средства индивидуальной защиты или нет. Но должно быть, конечно, официальное постановление и разъяснение действий от властей. Я могу лишь посоветовать горожанам – беречься. Сезон ОРВИ ещё идёт, можно заразиться не только коронавирусом, но и с десяток другими инфекциями», - сказал Нетёсов.
Глава региона Андрей Травников отмечал, что маски не могут вечно служить элементом одежды. Поэтому их ношение он предложил сделать рекомендательным. Однако пока эту идею отложили. Но стоит отметить, подобное нововведение уже существует в ряде соседних регионах.
Там средства защиты разрешают не носить в общественных местах, за исключением транспорта, вокзалов, больниц. Власти лишь советуют горожанам не пренебрегать своим здоровьем, беречься и продолжить осознано надевать маски.
Что означает рекомендательный режим с правовой точки зрения
«Санитарные правила по масочному режиму могут составлять специалисты Роспотребнадзора. Всё зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Они постановляют, что носить маски необходимо в сезон простуд или во время карантина. Предположу, что в местах скопления до 50 человек, средства индивидуальной защиты оставили бы обязательными. Речь о больницах, спортивных учреждениях. Однако её могут, как в Москве, перестать требовать в общественном транспорте, кинотеатрах. А при подъёме заболеваемости советовать надевать. Так права горожан нарушены не будут – в любом случае, лучше подчиниться и надеть маску по требованию, я думаю к этому мы уже, и так привыкли», - заключила юрист Казанцева Юлия.
Тем временем, в ходе написания статьи стало известно, что губернатор Андрей Травников подписал постановление № 103-п об отмене социальной дистанции в заведениях общепита от 22 марта 2022 года. При этом масочный режим посетителей обязуют соблюдать.