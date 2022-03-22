«Если до сих пор маска была обязательным атрибутом, каждый человек носил её в кармане. То в случае послабления ограничительной меры - они расслабятся. Однако стоит учесть, что маска на протяжении нескольких лет была символом коронавирусных ограничений – даже значимее QR-кодов. И это не означает, что люди быстро бы о ней забыли. Сознательно, новосибирцы начнут её надевать, когда простудятся, либо почувствуют пыль в помещении. Но в любом случае, их бы порадовало то, что решение - за ношение или нет - индивидуальных средств защиты стоит за ними», - отметил психолог из Новосибирска Игорь Лях.