По данным Минтруда, мы будем отдыхать с отрывом на рабочие будни в соотношении 4/4 начиная с конца апреля.
Выходной начнётся с 30 апреля – эта дата выпадает на субботу. Праздник Весны и Труда начнут отмечать с 1 по 3 мая (по календарю это воскресенье, понедельник и вторник).
Ко Дню Победы также предусмотрены выходные, которые продлятся с 7 по 10 мая. Эти даты выпадают на субботу, воскресенье, понедельник и вторник.
Напомним, ранее стало известно, где в Новосибирске запустят салюты в честь празднования Дня Победы 9 мая. Также сообщалось, какие патриотические акции проведут для жителей региона.