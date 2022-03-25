«Стелс-штамм – это вариант омикрона. Он имеет некоторые свойства, которые не сильно, но отличаются от свойств предыдущего штамма. Поскольку сейчас во многих странах Европы сняли часть ограничений, то начали заражаться им люди, которые не болели омикроном. Они считали, что всё закончилось и стали беззаботно вести себя. В России тоже в некоторых городах приостановилось падение заболеваемости. В частности, в Новосибирской области. Ежедневно фиксируют всего на 5-10 случаев заражений меньше, чем вчера. При этом, если провести параллель, в сентябре у нас было 170 в сутки, и тогда это воспринималось как тревожный показатель. А сейчас 300, и мы снимаем ограничения! К сожалению, мы пока не можем точно сказать нельзя, виноват ли в этом стелс-омикрон, но можно сказать одно – он есть, и людям, особенно диабетикам и из других групп риска, нужно продолжать соблюдать масочный режим», - рассказал о новом штамме вирусолог Сергей Нетёсов.