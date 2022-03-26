Время работы ярмарки с 10 до 16 часов. Посетителям ярмарки аграрии и предприятия пищевой промышленности Новосибирска, Колыванского, Тогучинского, Ордынского районов и Алтайского края предложат продукты: колбасные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, птицу, рыбу, мед.
22 универсальные или специализированные ярмарки продут в Новосибирске по выходным в апреле и мае.
В следующую субботу 2 апреля продовольственная ярмарка работает в Ленинсокм районе: пл. К. Маркса, 1 (ТЦ «ГУМ»). А в воскресенье 3 апреля – в Октябрьском районе: ул. Сакко и Ванцетти, 33 (перед администрацией Октябрьского района).
Этой весной ярмарки пройдут в каждом районе Новосибирска.