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Бесплатный вход для пенсионеров сделал Новосибирский зоопарк с 28 марта

27 марта 09:15
Фото: Атас.инфо
Зоопарк организовал свободный вход в честь декады пожилого человека.

Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило сделал бесплатный вход для пенсионеров. Об этом сообщается на официальной странице парка Вконтакте.

Бесплатный вход создан для женщин от 55 лет и для мужчин от 60 лет. Бесплатно посетить зоологический парк можно с 28 марта по 18 апреля 2022 года.

Зоопарк организовал свободный вход в честь декады пожилого человека. Стоит отметить, что перед посещением на кассе необходимо показать документ, который удостоверяет вашу личность.

Еще одним бонусом могут воспользоваться пожилые люди: на входе бесплатно раздают скандинавские палки для ходьбы по парку. Там же можно найти инструкцию по ходьбе, чтобы прогулка была максимально полезной.

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