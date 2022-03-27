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Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся в Новосибирске

27 марта 02:21
Фото: ГИБДД Новосибирска
Предположительно, виновник смертельной аварии был за рулём «Ниссан».

Рано утром 27 марта в Новосибирске под колёсами неизвестной машины скончался пешеход средних лет. Виновник аварии скрылся с места ДТП, сообщает ГИБДД по региону.

Смертельная авария произошла около 5 часов утра в Октябрьском районе. Мужчина переходил дорогу возле дома по улице Волочаевская, 184. В этот момент в сторону ГБШ по этой улице двигался, предположительно автомобиль «Ниссан».

Иномарка переехала пешехода и скрылась с места ДТП. Пострадавший мужчина вид около 50-60 лет скончался от полученных травм.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Также просят очевидцев ДТП сообщить, если что-то известно о местоположение автомобиля.

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