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Припаркованный автомобиль загородили мусорными баками в Новосибирске

27 марта 08:28
Фото: АСТ-54
По мнению местных жителей, загородили машину контейнерами в целях урока водителю.

В Новосибирске припаркованную машину загородили мусорными баками. Как рассказали в группе «АСТ-54», все произошло 26 марта рядом с ЖК «Венеция».

Автомобиль был припаркован на участке, где складируют отходы. В комментариях под записью новосибирцы предположили, что коммунальщики хотели проучить водителя, который нарушил правила парковки и остановился в неположенном месте. Машина была полностью окружена пустыми контейнерами, а сам момент инцидента попал на видео.

Как отметили жители Новосибирска, это не первый случай, когда водители оставляют в неположенном месте свое транспортное средства. Это мешает для проезда мусорной техники и другим автомобилистам.

#Новости#Машина#Новосибирск#2022#Транспорт#Видео
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