До 22 мая 2022 года по большинству дорог нельзя будет проехать грузовикам, которые имеют нагрузку более 6-ти тонн (с грузом или без него). Помимо этого, ограничения вводятся для автомобилей с нагрузкой более 7 тонн, а именно для: автомобильных кранах, погрузчиках, грейдерах и экскаваторах, перевозящих бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия и железнодорожные контейнеры.