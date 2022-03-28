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12-летний мальчик пропал после прогулки с друзьями в Новосибирской области

28 марта 01:36
Фото: «ЛизаАлерт»
Ребята играли на природе: рядом был лес и водоем.

В Новосибирской области пропал 12-летний мальчик. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Максим Тарасов пропал 27 марта в поселке Новолокти Искитимского района. Известно, что он отправился гулять с друзьями. Ребята вернулись домой, а Максим нет. Школьники играли на природе, рядом был лес и водоем.

По словам родителей, раньше мальчик никогда не убегал и не оставался у кого-то из друзей. Уже утром, 28 марта волонтеры и кинологи выдвинулись на его поиски.

Пропавшего ищут по следующим приметам: рост 157 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Ребенок был одет в черную длинную куртку, темно-синие болоньевые штаны, черную шапку-ушанку и черные ботинки.

Если Вы что-то знаете о местонахождении Максима, просьба позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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