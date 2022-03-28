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Новосибирские школы примут около 23 тысяч детей в первый класс

28 марта 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске школы готовы принять около 23 000 первоклашек в новом учебном году 2022. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города 28 марта.

В департаменте образования городской администрации напомнили, что с 1 апреля стартует приём заявок от родителей на зачисление детей в школы Новосибирска. Однако это касается дошколят, которые проживают на закрепленной к учреждению территории.

Соответственно, детей, там не проживающих начнут зачислять с 6 июля. Для них комиссия завершится до момента заполнения всех свободных мест, в остальных случаях до 30 июня 2022 года.

По словам начальника департамента образования мэрии города Рамиля Ахметгареева, к 1 сентября в Новосибирске откроют школу № 219 в микрорайоне «Родники». Также к концу июля ожидают получить акт ввода в эксплуатацию школы в микрорайоне «Европейский берег». Сейчас продолжается ремонт второго корпуса школы № 167, идёт строительство школы № 54.

Отметим, заявление о приёме необходимо подать в учебное заведение лично, либо отправить письмом или по электронной почте. Также доступны сервисы Госуслуг.

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#Новости#Новосибирск#Общество
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