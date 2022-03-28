Сотрудники АО «Новосибирскавтодор» заявили о массовых увольнениях

Работники отмечают, что если кто-то начинает отказываться увольняться по собственному желанию, то ему предлагают перевод в филиал компании под Новосибирском. Однако в филиалах зарплата гораздо меньше. Есть те, кто в итоге переводится, но после ищет новую работу.