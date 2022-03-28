Сотрудники АО «Новосибирскавтодор» заявили о массовых увольнениях

Posted 28 марта 2022, 02:23
Published 28 марта 2022, 02:23
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Сотрудники АО «Новосибирскавтодор» сообщили об массовых увольнениях. Как пишет НГС, работникам предложили написать заявление по собственному желанию.
АО «Новосибирскавтодор» занимается строительством Восточного обхода и реконструкцией аэропорта Толмачево. По словам сотрудников, в компании им предъявляют о несоответствии занимаемой должности. Увольнения коснулись как само управление АО, так и инженерно-технического персонала.
Работники отмечают, что если кто-то начинает отказываться увольняться по собственному желанию, то ему предлагают перевод в филиал компании под Новосибирском. Однако в филиалах зарплата гораздо меньше. Есть те, кто в итоге переводится, но после ищет новую работу.
Сотрудники рассказывают, что увольнение затронуло около десяти специалистов. До половины пока лишь довели информацию, а кто-то уже успел уволиться. Также информируется, что в компанию уже больше месяца никого не принимают на работу и строительство некоторых проектов приостанавливают.
Однако в пресс-службе АО «Новосибирскавтодор» опровергли данную информацию и заявили, что увольнять компания никого не планирует. Сейчас они активно ведут набор персонала на сезон 2022 года.
Также фирма отметила, что приостановки реализации крупных объектов в компании нет. Например, Восточный обход строят в установленный срок и сейчас его планируют завершить досрочно, если на это выделят необходимое финансирование.
А вот работы по реконструкции аэропорта Толмачево приостановлены до получения измененной проектно-сметной документации. Что касается реконструкции трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий на участке 12 км — 24 км в Новосибирском районе, то в 2022 году финансирование проекта уменьшили в два раза. Именно поэтому график работ будет скорректирован.
АО «Новосибирскавтодор» - это крупнейшая компания по строительству и ремонту дорог в Новосибирской области. Ее штат составляет 2 732 человек.