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Posted 28 марта 2022, 02:23

Published 28 марта 2022, 02:23

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Сотрудники АО «Новосибирскавтодор» заявили о массовых увольнениях

Сотрудники АО «Новосибирскавтодор» заявили о массовых увольнениях

28 марта 2022, 02:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сейчас штат компании составляет 2 732 человек.

Сотрудники АО «Новосибирскавтодор» сообщили об массовых увольнениях. Как пишет НГС, работникам предложили написать заявление по собственному желанию.

АО «Новосибирскавтодор» занимается строительством Восточного обхода и реконструкцией аэропорта Толмачево. По словам сотрудников, в компании им предъявляют о несоответствии занимаемой должности. Увольнения коснулись как само управление АО, так и инженерно-технического персонала.

Работники отмечают, что если кто-то начинает отказываться увольняться по собственному желанию, то ему предлагают перевод в филиал компании под Новосибирском. Однако в филиалах зарплата гораздо меньше. Есть те, кто в итоге переводится, но после ищет новую работу.

Сотрудники рассказывают, что увольнение затронуло около десяти специалистов. До половины пока лишь довели информацию, а кто-то уже успел уволиться. Также информируется, что в компанию уже больше месяца никого не принимают на работу и строительство некоторых проектов приостанавливают.

Однако в пресс-службе АО «Новосибирскавтодор» опровергли данную информацию и заявили, что увольнять компания никого не планирует. Сейчас они активно ведут набор персонала на сезон 2022 года.

Также фирма отметила, что приостановки реализации крупных объектов в компании нет. Например, Восточный обход строят в установленный срок и сейчас его планируют завершить досрочно, если на это выделят необходимое финансирование.

А вот работы по реконструкции аэропорта Толмачево приостановлены до получения измененной проектно-сметной документации. Что касается реконструкции трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий на участке 12 км — 24 км в Новосибирском районе, то в 2022 году финансирование проекта уменьшили в два раза. Именно поэтому график работ будет скорректирован.

АО «Новосибирскавтодор» - это крупнейшая компания по строительству и ремонту дорог в Новосибирской области. Ее штат составляет 2 732 человек.

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