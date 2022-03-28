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Участок трассы Чуйского тракта под Новосибирском отремонтируют за 247 млн рублей

28 марта 03:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ремонтные работы необходимо завершить в сентябре 2023 года.

В Новосибирской области отремонтируют участок федеральной трассы «Чуйской тракт» в 2022 году. На сайте госзакупок появился конкурс на выполнение работ. Его объявило ФКУ «Сибуправтодор». Заявки на участие в торгах принимают до 11 апреля.

Стоимость ремонта дороги обойдется в 247 миллионов рублей. Необходимые работы нужно провести с 72-го по 90-й километр. За эти деньги подрядчик должен подготовить дорогу к ремонту, очистить ее от пыли и грязи, выполнить фрезерование покрытия, устранить просадки и обустроить новые защитные слои. Также необходимо укрепить обочины, нанести разметку и заменить датчики.

Ремонт продлится с 21 мая 2022 года до 1 сентября 2023 года. За это время будет отремонтирован участок трассы в Черепановском и Искитимском районах Новосибирской области протяженностью почти 18 километров. В сутки по этой дороге проезжает почти 9 тысяч машин, пишет НГС.

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